Луценко прибув на допит в НАБУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко прибув на допит в Національне антикорупційне бюро України.

Про це сказала прессекретар генпрокурора Лариса Сарган у коментарі журналістам у приміщенні НАБУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Юрій Віталійович вже у детектива Жукової", - заявила Сарган.

На запитання журналістів, чи Луценко там у якості свідка, відповіла: "Так".

Водночас адвокати Віталій Сердюк, Олександр Горошинський, які також були присутні у НАБУ, заявляли, що їх не допустили на цей допит, попри їх бажання.

Горошинський і Сердюк також мали словесну суперечку з Сарган.

Як повідомлялося, НАБУ викликало на допит Луценка через ухвалення ним процесуального рішення про передачу справи стосовно учасника Євромайдана Івана Бубєнчика іншому складу прокурорів.