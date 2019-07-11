Луценко відповів, чому журналістів NewsOne викликають на допити

Генпрокурор Юрій Луценко запевняє, що власники прокремлівських медіа, які протестують проти допитів в ГПУ і прикриваються журналістською незалежністю, будуть притягнуті до відповідальності.

Про це йдеться у відеозверненні Луценка у Facebook.

“Це звичайний прийом політиків - прикриватись журналістами, яких вони використовують у своїй політичній проросійській діяльності. На запитання "Чому ми викликаємо на допити посадових осіб і журналістів NewsOne?" відповідь проста: "Тому що в Україні є закон". І я як Генеральний прокурор роблю і буду робити все, щоб національні інтереси були захищені цим законом. І ні журналістське посвідчення, ні депутатський мандат, ні дружба з Путінин не допоможе нікому чинити антиукраїнську діяльність і підривати наші національні інтереси”, - сказав він.

Луценко заявив, що "за будь-які спроби (минулі - за телеміст і майбутні - демонстрація російського пропагандистського фільму, який рекламується на каналі Медведчука) буде відповідальність".

“Це моя ділянка фронту, і я робитиму все, щоб вороги України отримали законом передбачене покарання”, - сказав він і нагадав, що ст. 111 (державна зрада) і стаття 258 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України є підставою для допиту усіх причетних до “цих брудних проросійських махінацій”.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Росссия 24". Провідними від NewsOne повинні були стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Россия 24" - Марія Сіттель та Андрій Малахов.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Згодом NewsOne, повідомив, що проведення "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії" скасовано.

Пізніше Генеральна прокуратура України зареєструвала провадження щодо запланованого телемосту між українським і одним з російських телеканалів за статтею "закінчений замах на державну зраду". Розслідування доручено слідчим Служби безпеки України.

10 липня член політради партії "Опозиційна платформа - За життя", депутат Верховної Ради Тарас Козак, власник телеканалу NewsOne, заявив, що шоу "Треба поговорити" вийде в п'ятницю на російському телебаченні - замість скасованого раніше українською стороною телемосту.

Також повідомлялося, що телеканал "112 Україна", керівництво якого пов'язане з Віктором Медведчуком, анонсував трансляцію пропагандиського фільму "Відкриваючи Україну" Олівера Стоуна про "громадянський конфлікт" на Сході України.