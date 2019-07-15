Передача Вишинського в РФ неможлива — Луценко

Формально Кирило Вишинський є громадянином України, і тому передача його в Росію є неможливою.

Про це Луценко заявив на брифінгу після допиту в НАБУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо говорити про Вишинського — це, дійсно, дуже серйозна справа, і з різних оперативних і розвідувальних джерел мені відомо про те, що Вишинський — це людина, яка цікавить господарів Кремля. При цьому треба мати на увазі, що формально Вишинський є громадянином України, а відтак передача його в Росію є неможливою. Принаймні до того часу, поки суд не винесе рішення по його справі, чи він винен, чи не винен”, - сказав Луценко.

Він уточнив, що у разі, якщо суд виправдає Вишинського, то останній, “звичайно, буде вільною людиною і може їхати куди завгодно”.

“В разі, якщо суд його засудить, то він може це зробити (виїхати з України - ред.) лише після відбуття покарання”, - додав генпрокурор.

Він наголосив, що кожні 2 місяці відбувається засідання щодо запобіжного заходу.

“У зв'язку з останнім гуманним рішенням Конституційного Суду особи, які обвинувачуються або підозрюються у злочинах проти держави, також, на думку Конституційного суду, можуть отримувати запобіжний захід, не пов'язаний з арештом. Це нова концепція, введена КСУ. У зв'язку з цим у нас є багато негативу... Теоретично є можливість того, що суд може пана Вишинського залишити під арештом, може і цілодобовий домашній арешт бути, і може навіть під заставу випустити. Я не знаю, це залежить тільки від суду”, - додав він.

Водночас генпрокурор наголосив, що це не означає, що “наприклад, якщо раптом, теоретично, якась особа буде відпущена під домашній арешт, вона може бути поміняна на наших героїчних захисників в Росії”.

“З юридичної точки зору — ні. Як це вирішувати — дозвольте, я залишу це без коментарів. У нас є добра, серйозна практика, коли ми обмінювали сотні злочинців на наших військовослужбовців та цивільних осіб, захоплених терористами. Ще раз підкреслюю, - тільки тих, кого вже засудили. Як вирішувати подібну проблему — ми знаємо, але при цьому треба, щоб не було односторонніх поступок країні-агресору. Це також дуже важливо”, - зазначив Луценко.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Подільський райсуд Києва переніс судове засідання у справі керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на 19 липня.

У ГПУ зазначають, що Вишинський важливий для президента РФ Володимира Путіна. І його можна було б обміняти або на 24 українських моряків, або на українського журналіста Романа Сущенка, або на українського режисера Олега Сенцова.

Вишинського підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він усі обвинувачення заперечує.

Пізніше Вишинський на засіданні суду заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинського до 22 липня.