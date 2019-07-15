Україна запобігатиме втручанню Угорщини у свої внутрішні справи — МЗС

Т.в.о. міністра закордонних справ Єгор Божок на зустрічі з послом Угорщини Іштваном Ійдярто висловив занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Зазначається, що стурбованість української сторони викликають нещодавня зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом України Василем Брензовичем у Будапешті, низка візитів у Закарпатську область офіційних осіб Угорщини та публічних заяв агітаційного характеру з боку угорських чинників на підтримку зазначеного та деяких інших кандидатів на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

У МЗС також підкреслили, що “з подивом дізнались”, що, попри відповідну рекомендацію української сторони, 15 липня в Закарпатську область, користуючись дипломатичним паспортом з неофіційним візитом прибув глава Адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш для участі в публічному заході в Ужгородському районі.

“Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів та духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручанню Угорщини у внутрішні справи України”, - наголосили в українському МЗС.

Зважаючи на великий суспільний резонанс, що викликали в українському суспільстві згадані вище дії, Україна “наполегливо рекомендує” угорській владі до завершення виборчого процесу утриматись від подальших поїздок до Закарпаття та інших заходів, що можуть розцінюватись як агітація.