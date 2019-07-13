Спроба задушити в обіймах і втопити в соплях

Розглядаємо контрафактний російський проект «Треба поговорити»

Ми вже розглядали, аналізували запуск провокаційного російського проекту "Телеміст "Треба поговорити"" ...

І ось він вийшов в ефір. Вже не телеміст, а щось інше. Втім те, як він поданий в Ютубі, виглядає не менш дивно: «Треба поговорити. Проект Росії і України». Чому «... і України»? Що вказує на те, що він створений з українським доробком - загадка. Отак тепер до будь-якого телепродукту російських пропагандистів можна дописувати «... і України». Мабуть, спираючись на міжнародні закони, все ж можна вимагати зняття цієї контрафактної приписки в Ютубі.

Втім, давайте перейдемо до розгляду суті побаченого.

КАРАМЕЛЬ З ГНОЄМ - ВІД ПАСТУХА ДЛЯ СТАДА

Після споживання даного продукту відчуття таке, ніби сильно переїв солодощів, які довго пролежали в гної. Один з ведучих проекту і, судячи з усього, його художній керівник Андрій Малахов відомий своїми програмами, що поєднують жовтизну і задушевну форму подачі. У випадку з «Треба поговорити» це перенесено на сучасні російсько-українські відносини. Причому так, ніби-то не було російської агресії в Криму і на Донбасі, не було тонн брехні і бруду, виваленої Росією та її ТБ на Україну і українців, всіх цих «зелених чоловічків» і «розіпнутих хлопчиків».

Немає, тільки нескінченні мусі-пусі і слинява спроба домогтися зрадницького поцілунку. Нормальній людині, що не страждає на важку форму амнезії, важко на це дивитися. Популярний - і чесний - російський телекритик Ксенія Ларіна дуже добре описала те, що відбувається (вибачте за довгу цитату, але багато що тут сформульовано гранично точно):

Андрій Малахов, Марія Ситтель. Фото: Instagram, malakhov007

«На телеканалі Росія вакханалія любові до України, просто екстаз, в припадку «посмішок і щастя» Малахов і Ситтель вже мироточать, дивитися на це страшно. На тому ж каналі п'ять років кричали про жидобендерівців, ображали цілий народ, знущалися над українською мовою, національними героями і національними символами і святами - а тепер верещать про кохання.

Намагаючись впоратися зі люттю задаюся питанням: що вони там задумали? Телефонна розмова (Путіна, - ред.) із Зеленським (ведучі підкреслюють - «за українською ініціативою»), спроба серйозно провести телеміст з українським (нехай і пропутінським) каналом, радикальна зміна не просто риторики, а чисто орвеллівське скасування цілого історичного періоду в п'ять років. І тут же затримання кримських татар на Красній площі, утримання в ув'язненні моряків, заручників, Сенцова, військовополонених. В Україні вибори через тиждень.

За оцінкою комісії ООН, під час війни на Донбасі з 2014 року загинуло більше 13 тисяч чоловік. Військовослужбовців, мирних громадян. І громадяни Росії цю війну схвалили. А тепер лізуть з поцілунками.

Що там готують наші хитромудрі стратеги? Що б вони не придумали - огидно те, у що вони перетворили свій народ, яким можна маніпулювати як стадом, куди пастух вкаже, туди і підуть(». ...

ПРОПАГАНДА НЕ КРИКОМ, А СЛЬОЗАМИ

Зізнаюся, найменше хочеться переказувати набір міні-сюжетів цього двогодинного ефіру, а також перераховувати прізвища його учасників, серед яких, як правило, герої вчорашні: актори, режисери, співаки, продюсери, спортсмени. Кадри і мелодії з класичних фільмів Одеської кіностудії і Студії ім. Довженка за задумом авторів програми повинні пробудити бездонну ностальгію і відрубати пам'ять і логіку. І далі нескінченно в різних варіаціях: «Ой, як у нас добре було. Ой, та ми ж однакові. Ой, давайте любити один одного». При цьому прямо про політику, ніби як, і не йдеться. Все в рамках меседжу «Це політики винні, а простий народ хоче дружити». Без уточнення конкретної провини політиків.

Але ось приходить час ключової заяви програми, поданої з театральним надривом і в невипадковому місці - 1:35:25 (з двох годин ефіру). Тобто - після трьох чвертей програми. Коли глядач вже розслабився і пустив слину від мирних солов'їних співів. Але тут - удар під дих.

Любов Титаренко Фото: NewsOne

Керівниця Київського театру «Браво» Любов Титаренко з надзвичайним драматичним надривом в лиці та голосі починає соромити присутніх в студії за те, що у них все так легко і весело, в той час як в Україні йде війна, яку вона називає «громадянською». І далі говорить, що «перший міст нам (тобто, Києву, - ред.) треба було провести з Донбасом». Далі в тому ж дусі - «люди живуть в злиднях, навколо - постріли, смерті, бабусі голодують, а наша київська влада просто зажерлася». І вихід на фінальну імперську коду: «Я люблю свою країну, я люблю Росію. Тільки люди, тільки народ можуть об'єднати нас знову». А Марія Ситтель, як досвідчена ведуча політичних новин, підхоплює: «... І наша мета, як і ваша, зупинити війну на Донбасі».

Після цього камера показує обличчя заслужених і народних артистів Росії, що сидять в студії. Вони, особливо жінки, ледь стримують сльози. А деякі і не стримують (краплі, пущені з професійною щирістю).

І все - їх пропагандистська мета досягнута. Зафіксовано і впроваджено тезу: «В Україні - громадянська війна», «Росія ні при чому», «Мир потрібен, але досягати його слід, виходячи з двох озвучених тез». Причому тези ці в даному випадку впроваджуються не стільки в мозок, скільки в серце. Оскільки тут працює не крик «політичних аналітиків», а сльози народних артистів.

МИРОТВОРЕЦЬ МАЛАХОВ НАПРАЦЮВАВ НА ВКЛЮЧЕННЯ ДО «МИРОТВОРЦЯ»

Вельми показовим є фінал програми. Марія Ситтель висловлює надію, що наступний ефір «Треба поговорити» пройде в київській студії. Малахов приєднується до таких надій і додає, що «ми надовго не прощаємось».

Марія Ситтель

А ось це вже цікаво. Наскільки регулярним планується це телечудо?

Дивимося програму передач Росії-1 на наступну п'ятницю, 19 липня. Ні, там «Треба поговорити» немає...

Втім, ефір головного роспроповського каналу за два дні до українських парламентських виборів вартий того, щоб сказати про нього окремо. Два випуски програми «60 хвилин» по одній годині десять хвилин (разом 2:20). Програма «Хто проти» (2:15). Документальний фільм «У боротьбі за Україну» колись великого режисера, а нині вірного і добре оплачуваного путінського підручного Олівера Стоуна (1:55). І відразу після нього - «Вечір з Соловйовим» (2:05).

А тепер порахуємо - в сумі 8 годині 35 хвилин (не рахуючи двох великих випусків новин). Мда, до наших виборів промивка мізків росіян включена на повну потужність.

Корисно також подивитися на заключний кадр «Треба поговорити». Титрів, в яких перераховувалися б автори програми, немає взагалі, тільки вказано: «Вироблено ТОВ «ТВ Хіт» на замовлення ВГТРК». Цікаво. Дивимося, що це за «ТВ Хіт». Виявляється - телекомпанія, зареєстрована в жовтні 2017 року. 50% капіталу в ній належить Андрію Малахову. Раніше «ТВ Хіт» займався виробництвом контенту, переважно, політично нейтрального. І ось оскоромився.

Звідси, до речі, проситься ще один висновок - телеведучого Андрія Малахова потрібно вносити в базу даних «Миротворця». Там, взагалі-то вже є Андрій Малахов, але інший - повний тезка. А тепер час вносити і цього.

Чого ж варто очікувати від заявленого проекту? Він для роспропа досить новаторський. Тому поки йде тільки тестування нових можливостей, відпрацювання схеми. Паралельно буде напрацьовуватиметься більш широке коло українських колабораціоністів, готових активно співпрацювати з роспропом, продовжуючи при цьому проживати в Україні. У разі якихось неприємностей з цими людьми (мимовільних або спровокованих) буде негайна розкрутка теми і апелювання до міжнародної громадськості.

Але при всьому тому перспективи #надапагаваріть не цілком ясні. Не виключено, що він залишиться разовим проектом. Або «проектом за викликом», від випадку до випадку. Все ж технологічно він досить складний, а ефективність вихлопу при цьому не так, щоб безсумнівна.

Олег Кудрін, Рига.