Рада відмовилася скасувати Виборчий кодекс

Парламент відхилив проєкт постанови 3112-1-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 11 липня 2019 року про прийняття в цілому проекту Виборчого кодексу України".

За ухвалення рішення проголосували два народні депутати при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Постанова провалена. Це дає змогу підписати кодекс і передати його на підпис Президенту", - сказав голова ВР Андрій Парубій.

У проєкті постанови 3112-1-П її автори - народні депутати від групи "Партія "Відродження" Валерій Писаренко та Дмитро Святаш - звертали увагу на те, що під час ухвалення парламентом Виборчого кодексу було допущено порушення ряду вимог Конституції України та Регламенту Верховної Ради України щодо процедури ухвалення парламентом законів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. За проголосували 230 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Ухвалений документ поєднує п’ять чинних законів: "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію" і "Про Державний реєстр виборців". Він складається з трьох книг - загальні засади проведення всіх виборів, загальнонаціональні вибори (президентські та парламентські) та порядок проведення місцевих виборів.

Напередодні, 11 липня, народні депутати від "Групи "Партія "Відродження" Валерій Писаренко і Дмитро Святаш зареєстрували у парламенті проєкт постанови №3112-1-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 11 липня 2019 року про прийняття в цілому проєкту Виборчого кодексу України".

Зареєстрований Писаренком і Святашем проєкт постанови Верховна Рада зобов’язана була розглянути. У разі його провалення Голова ВР зможе підписати документ і передати його на підпис Президенту.