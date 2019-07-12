Останнє засідання Ради відкрилося з четвертої спроби

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Після реєстрації з четвертої спроби в залі зареєструвалося 229 народних депутатів.

Після першої спроби відкриття коли зареєструвалося 177 народних депутатів, позафракційний Борислав Береза обурився тим, що Голова ВР відкриває засідання, коли зареєстровано менше як 226 депутатів.

Голова ВР провів реєстрацію вдруге - зареєструвалося 203 парламентарії, втретє - 217.

"Засідання відкривається при будь-якій кількості народних депутатів", - заявив Андрій Парубій, але згодом додав: "Давайте вже доб'ємо 226".

Після однієї зі спроб реєстрації спікер закликав депутатів зібратися в залі. Народний депутат Вікторія Сюмар, підійшовши до президії, сказала Андрію Парубію, що парламентарії "всі картки позабирали на пам'ять".

Фізично на момент відкриття у залі перебувало близько пів сотні народних депутатів.

Традиційно у п'ятницю в парламенті пройде Година запитань до уряду.

Потім будуть зачитані депутатські запити.

О 13:00 заплановано оголошення про час завершення роботи десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

Як відомо, позачергові вибори народних депутатів України відбудуться 21 липня.