Це були круті роки: Парубій звернувся до депутатів із прощальним словом

Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив, що історія дасть високу оцінку діяльності Верховної Ради восьмого скликання, яка завершує свою діяльність.

Андрій Парубій звернувся зі словами подяки до народних депутатів, які після сьогоднішніх ранкового, вечірнього і позачергового засідань вийшли сфотографуватися на сходах парламенту. Цей момент зафіксовано на відео, яке розміщено у Facebook.

Вони разом проспівали гімн, після чого Парубій звернувся до парламентаріїв.

“Це були круті роки. Це були реально круті роки того, що ми зробили. Мине час, і історія це оцінить. Але це неймовірні були речі. І коли я пригадую, як ми приймали чи декомунізацію, приймали церковні закони, закон про мову, чи наші реформи, безвіз... До них можна по-різному ставитись, але це 144 закони”, - підкреслив Парубій.

Він зазначив, що Верховну Раду восьмого скликання з усіх сил намагаються дискредитувати, до чого залучені зусилля засобів масової інформації.

“Але історія дасть оцінку нашій роботі. Я можу сказати свою оцінку сьогодні. Всі ці 5 років, коли ми стояли плече до плеча, коли ми у воюючій країні творили нову армію... я знаю напевно: кожен воював за Україну, за велич України, за перемогу України на передовій! Я хочу справді кожному з вас подякувати. Я маю глибоку, величезну впевненість — історія дасть дуже високу оцінку. Ми будемо боротися за всі досягнення. Ми не дамо нікому жодного з цих досягнень ліквідувати будь-коли, будь-яким силам реваншу”, - сказав спікер парламенту.

Він говорив схвильовано і піднесено. Так само схвильовані були і народні депутати.

“Це історична каденція! І кожен буде все життя цим гордитися”, - наголосив Парубій.

Як відомо, у п'ятницю, 12 липня, буде останнє пленарне засідання цього складу Верховної Ради.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту та призначення виборів на 21 липня. Серед причин розпуску Ради у команді Зеленського називали відсутність коаліції.