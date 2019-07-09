Зеленський повернув Безсмертного до Тристоронньої контактної групи

Президент Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Відповідний указ №504/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Уповноважити Безсмертного Романа Петровича представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов'язків О.Моцика", - зазначається в документі.

Нагадаємо, Роман Безсмертний із 2015 по 2016 рік виконував обовʼязки представника України у політичній підгрупі Контактної групи у Мінську.