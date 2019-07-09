Климпуш-Цинцадзе: Є всі підстави бути задоволеними результатами саміту Україна-ЄС

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що 21-й саміт Україна — ЄС пройшов успішно, і є всі підстави бути задоволеними його результатами.

Про це вона заявила під час пресконференції в Укрінформі.

"Я вважаю, що ми маємо всі підстави бути задоволеними тими результатами, які ми бачили вчора на саміті Україна-ЄС", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

На її думку, саміт був проведений успішно.

Так, вона підкреслила, що у підсумковій декларації саміту відображено основні чотири пріоритети розвитку співпраці з ЄС, які було закладено ще торік на основі Угоди про асоціацію, а саме — щодо інтеграції України до енергетичного ринку ЄС, інтеграції до цифрового ринку ЄС, поглиблення митної співпраці і технічного регулювання, а також питання сектору свободи юстиції безпеки.

"Було оголошено про те, що додаток 27 до Угоди (про асоціацію — ред.) вчора увійшов у повну силу, а це означає, що між нами і ЄС є повна згода стосовно того, що вся енергетика в країні має розвиватися в подальшому виключно на основі правил і процедур, підходів Європейського Союзу. Це зміцнює далі наші спільні позиції з ЄС у консультаціях з РФ щодо потенційного наступного контракту про транзит російського газу через територію України", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялося, 8 липня у Києві за участю Президента України Володимира Зеленського, очільника Європейської ради Дональда Туска та керівника Європейської комісії Жан-Клода Юнкера проходив саміт Україна-ЄС.