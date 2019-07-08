У Гройсмана відхрестилися від скандалу із Климпуш-Цинцадзе, яку не пустили на саміт

Склад делегації на саміт Україна - ЄС формує Президент, а не Прем'єр-міністр.

Так прессекретар глави уряду Василь Рябчук прокоментував на своїй сторінці у Facebook інформацію про те, що Гройсман виключив із цього списку віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-Цинцадзе.

“З приводу заяви віцепрем'єра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Дуже дивно, що профільний урядовець не знає: склад делегації на саміт Україна - ЄС формує Президент, а не Прем'єр-міністр. Тому її слова виглядають не більше, ніж політичною грою кандидата в народні депутати від партії Петра Порошенка з сумнівною метою набрати додаткових балів”, - зазначив Рябчук.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар готує запит до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, щоб дізнатися, хто дав розпорядження не пустити віцепрем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, який наразі проводиться у Маріїнському палаці в Києві.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Климпуш-Цинцадзе заявила журналістам, що зі списку її виключив Гройсман. Вона зауважила, що саме прем’єр ухвалив рішення виключити її з делегації, "бо у попередніх списках я була, а команда нового президента стала заручником тих інтриг, які веде очільник уряду".