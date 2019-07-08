Порошенко шкодує, що на саміті Україна-ЄС не домовилися про “азовські санкції" проти РФ

“Шкода, що не вдалося розробити шляхи продовження санкцій, зокрема не вдалося домовитися про Азовський пакет санкцій, а це надзвичайно важливо”, - наголосив він.

Також, за словами Порошенка, не вдалося досягнути того, щоб у підсумкову декларацію було додано питання “Північного потоку-2”, а до кінця 2019 року залишилося зовсім мало.

Водночас експрезидент відзначив позитивні кроки, зроблені під час саміту. “Були підписані документи по проектах, які ми почали розробляти ще рік і два тому, позиції по розвитку причорноморського узбережжя, приазовського узбережжя, по підтримці децентралізації - це важливо щодо поточної роботи”, - сказав він.

Крім того, підкреслив Порошенко, дуже позитивним є те, що схвалена чітка позиція продовження підтримки України у війні проти країни-агресора. “Також мені приємно, що ми продовжили ту лінію, яка була запропонована мною ще рік тому, - запровадження чотирьох союзів - митного, енергетичного, шенгенського і цифрового”, - додав він.

Як повідомлялося, 8 липня у Києві відбувся 21 саміт Україна-ЄС, за результатами якого було підписано угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ. Зокрема, угода про фінансування заходу «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку – друга фаза» передбачає залучення допомоги ЄС загальним обсягом 40 млн євро на фінансування заходів з реалізації реформи децентралізації та підтримки об'єднаних громад.