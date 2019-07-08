Парубій презентував проєкт Виборчого кодексу

Новий Виборчий кодекс забезпечить громадянам можливість під час виборчої кампанії змінювати складений в партійному офісі список, визначаючи його персональний склад і порядкові позиції кандидатів у ньому.

Про це заявив Голова Верховної Ради Андрій Парубій 8 липня під час презентації проекту Виборчого кодексу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Виборчий кодекс пропонує нову філософію підходу і найбільш сучасні розробки, які ми запозичили і в наших європейських колег... щодо відкритих списків. Ключова логіка полягає в тому, що фактично обидві складові (закриті списки і мажоритарна система - ред.) забираються з виборчого процесу. Політична сила, йдучи на вибори, по кожному регіональному округу пропонує проголосувати не тільки за свою програму, а дає перелік кандидатів у депутати, з яких громадяни України, прийшовши на виборчі дільниці, можуть вибрати тих людей, яким вони довіряють, які мають підтримку в цьому регіоні. Тобто якщо в партійному офісі був складений список, громадяни мають право змінити його під час проведення виборчої кампанії", - пояснив спікер.

Відтак, за його словами, виборці матимуть можливість самостійно впливати на те, "хто від політичної сили має право бути в парламенті".

"Тобто якщо хтось захоче поставити у список охоронця чи спонсора, то вони можуть бути провалені під час голосування в регіонах, де громадяни будуть самостійно визначати, хто має бути в політичному списку і на якій позиції", - підкреслив Парубій.

При цьому Голова ВР нагадав про недоліки закритих списків, коли "в кабінеті керівника, вождя політичної сили", список часто формується одноосібно, і громадяни України не мають вибору визначати, хто саме є в ньому та не мають можливості змінити послідовність кандидатів.

"На жаль, це мало також приклади політичної корупції, коли спонсорів, родичів, бойовиків, як це було в Партії регіонів, брали в список не для законодавчої діяльності, а для збагачення політичної сили", - заявив спікер.

Водночас він звернув увагу і на мажоритарну складову, яка має значну кількість недоліків через те, що часто депутати на мажоритарному окрузі представляють не свою програму діяльності у ВР, а "просто роздають кошти і найнеобхідніше для громадян, агітуючи їх проголосувати за себе".

"І врешті-решт, коли вони приходять у Верховну Раду, то вважають, що вже купили квиток і їх може не бути на засіданнях, і їх не хвилює, які ідеологічні вподобання є у їхніх виборців", - зазначив Парубій.

Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні.

Станом на 4 липня депутати вже розглянули 3640 поправок до Виборчого кодексу із 4568, що становить майже 80%.