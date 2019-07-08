Парубій розповів, чим займатиметься Рада в останній тиждень

Голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів про порядок денний парламенту на останній пленарний тиждень і закликав народних депутатів мобілізувати свої зусилля і бути присутніми на засіданні в четвер.

Про це спікер заявив під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я закликаю всіх у четвер прибути в Київ. Я оголошую повну мобілізацію, щоб ми змогли перейти до прийняття рішення щодо кодексу про відкриті списки (3112-1), і це найбільш оптимальна і найбільш прогресивна, навіть для всієї Європи та євроатлантичного простору, система виборів, яку ми зможемо прийняти цього тижня", - наголосив Парубій.

Він також нагадав, що парламентарії зможуть вийти на ухвалення рішення по проєкту Виборчого кодексу в четвер, 11 липня, об 11 годині.

Також, за словами Голови ВР, у четвер у парламентаріїв стоятиме багато важливих законопроєктів для ухвалення.

Так, на переконання Парубія, після ухвалення Виборчого кодексу Верховна Рада має прийняти проєкт закону про заручників (8205).

Також, як зауважив спікер, Рада має ухвалити невідкладно проєкт закону щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби, і закликав комітет з питань нацбезпеки розглянути документ, щоб Рада в четвер перейшла до ухвалення рішення.

"Також, я переконаний, ми маємо прийняти проєкт закону про військове капеланство 10244-1 і також даю доручення Комітету з питань національної безпеки та оборони розглянути його в середу, щоб у четвер ми змогли розглянути та зробити для капеланів важливий сигнал про честь і відповідальність їхньої служби", - зазначив Парубій.

Окрім того, Голова ВР розраховує, що Комітет з питань науки та освіти розгляне закон про повну загальну середню освіту в середу, а в четвер парламент його ухвалить.

За словами Парубія, Рада також має внести зміни до Держбюджету щодо збільшення видатків для структуризації вугільної галузі.

"З важливих законів хотів би відзначити закон України 10357 по альтернативні джерела енергії. Коли ми приймали закон про ринок електричної енергії, ми допустили правку, в якій були обмеження для використання сонячних батарей для малого і середнього бізнесу. Цим законом пропонується, щоб була ця правка змінена, і щоб Верховна Рада проголосувала її", - зазначив спікер.

Парубій також пропонує в четвер, 11 липня, розглянути законопроєкт щодо системи державного управління у книговидавничій сфері.

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Крім того, він нагадав, що за ініціативи Радикальної партії Олега Ляшка 11 липня о 14:15 буде проведено позачергова пленарне засідання для ухвалення законопроєктів щодо створення реєстру педофілів та їх хімічної кастрації.

Парубій додав, що у Верховній Раді знаходяться подання від Президента стосовно кадрових питань.

"Хочу наголосити, що якщо буде прийняте рішення, зокрема, з приводу призначення на пост міністра закордонних справ Пристайка, ми зможемо в четвер перейти до прийняття кадрового рішення. Отже, якщо в середу комітет у закордонних справах прийме відповідне фахове рішення, ми будемо мати змогу розглянути в четвер також і кадрові питання і звіт наших тимчасових слідчих комісій", - резюмував спікер.