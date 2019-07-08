Нацрада скликає засідання через намір NewsOne і "Россия 24" провести телеміст

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення скликає засідання на 9 липня у зв’язку з наміром українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24" провести телеміст.

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський у Facebook.

"Завтра, 9 липня, у зв’язку із ситуацією, що склалася, Національна рада проведе позачергове засідання об 11:00", - зазначив Костинський.

Він також нагадав про запроваджені раніше проти російських телеканалів санкції і закликав вітчизняних ліцензіатів утриматися від ретрансляції сигналу і передач іноземних мовників, щодо яких застосовані обмежувальні заходи.

"Національна рада наголошує, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 до низки російських пропагандистських телеканалів були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Крім того, рішеннями Національної ради була обмежена ретрансляція на території України близько 80 російських телеканалів. Регулятор застерігає вітчизняних ліцензіатів – як телеканали, так і провайдерів програмної послуги – утриматися від ретрансляції сигналу і передач іноземних мовників, щодо яких на державному рівні були застосовані обмежувальні санкції", - зауважив член Нацради.

За його словами, питання захисту інформаційного простору перебуває в полі пильної уваги Національної ради. “Регулятор попереджає, що жорстко реагуватиме на всі порушення законодавства і невідкладно вживатиме всіх законних заходів", - додав Костинський.

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Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував на 12 липня телеміст під назвою "Надо поговорить" українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24". Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку "Россия 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

Президент Володимир Зеленський назвав анонсований телеміст "Надо поговорить" дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами та запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори щодо мирного врегулювання на Донбасі разом із президентом США Дональдом Трампом, прем'єром Великої Британії Терезою Мей, канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном.

За даними сайту "Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні", власником телеканалу NewsOne з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" та ZIK.