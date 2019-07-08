МІП виступає за проведення РНБО щодо потенційних загроз інформбезпеці

Міністерство інформаційної політики (МІП) вважає неприпустимим проведення телемосту між українським телеканалом NewsOne та одним з пропагандистських ресурсів країни-агресора та закликає до проведення засідання РНБО з цього питання.

Про це йдеться у повідомленні МІП.

"Телеміст з російськими пропагандистськими засобами масової інформації є інформаційною операцією Російської Федерації, що спрямована на провокування екстремістських проявів, підживлення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, що визначено Доктриною інформаційної безпеки України як актуальна загроза національним інтересам та національній безпеці України в інформаційній сфері", - йдеться в офіційному повідомленні.

У відомстві наголошують, що в цих умовах необхідно оперативне та комплексне реагування усіх уповноважених органів з метою протидії руйнівному інформаційному впливу держави-агресора в інформаційному просторі України. "Враховуючи високу ймовірність збільшення кількості подібних провокацій, МІП також вважає за необхідне проведення засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо потенційних загроз інформаційній безпеці нашої держави", - наголошують у МІП.

Окрім того, МІП звернулося із закликом до усіх компетентних органів, зокрема Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та Служби безпеки України, з проханням невідкладно вжити відповідних заходів у межах своєї компетенції, щоб не допустити появи у ефірі заборонених на території України телеканалів та дати належну правову оцінку діям керівництва телеканалу NewsOne.

Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував на 12 липня телеміст під назвою "Надо поговорить" українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24". Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку "Россия 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

В СБУ наголосили, що телеканали NewsOne та "112 Україна" включені у санкційний список постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.