Апарат ВР отримав завдання - сенсорна кнопка для голосування

"Для Апарату є завдання - від 12 липня як мінімум до 15 серпня опрацювати програмне забезпечення і ввести сенсорну кнопку. Я дуже сподіваюся, що нам це вдасться. Дуже сподіваюся, що ми в той період зможемо ... підготувати всі необхідні технічні дані перед першим засіданням наступної каденції, зібрати, в тому числі і вас, і спробувати, як воно працює", - сказав спікер.

За його словами, введення електронної картки депутата та сенсорної кнопки для голосування було однією з наймасштабніших ініціатив, які обговорювалися, в тому числі, з партнерами з Європарламенту та головами фракцій.

Через позачергові вибори, додав Парубій, у парламенті не зможуть до осені запровадити електронну картку, яку депутати могли би використовувати і як перепустку, і для голосування.

"Ми це планували зробити до осені, як ви знаєте. На жаль, у зв'язку з тим, що дочасні вибори, не зможу цього реалізувати зараз. І тому я, буквально минулого тижня, зважаючи на те, що ми не зможемо зробити цю масштабну електронну картку, я дав доручення Апарату розглянути можливість введення хоча би сенсорної кнопки", - розповів Голова ВР.