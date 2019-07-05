Апарат ВР отримав завдання - сенсорна кнопка для голосування

Апарат ВР отримав завдання - сенсорна кнопка для голосування

Укрінформ
Спікер Андрій Парубій доручив Апарату ВР підготувати до використання систему голосування за допомогою сенсорної кнопки, щоб новий парламент уже міг із нею працювати.
Про це спікер заявив на підсумковій пресконференції у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для Апарату є завдання - від 12 липня як мінімум до 15 серпня опрацювати програмне забезпечення і ввести сенсорну кнопку. Я дуже сподіваюся, що нам це вдасться. Дуже сподіваюся, що ми в той період зможемо ... підготувати всі необхідні технічні дані перед першим засіданням наступної каденції, зібрати, в тому числі і вас, і спробувати, як воно працює", - сказав спікер.

За його словами, введення електронної картки депутата та сенсорної кнопки для голосування було однією з наймасштабніших ініціатив, які обговорювалися, в тому числі, з партнерами з Європарламенту та головами фракцій.

Через позачергові вибори, додав Парубій, у парламенті не зможуть до осені запровадити електронну картку, яку депутати могли би використовувати і як перепустку, і для голосування.

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"Ми це планували зробити до осені, як ви знаєте. На жаль, у зв'язку з тим, що дочасні вибори, не зможу цього реалізувати зараз. І тому я, буквально минулого тижня, зважаючи на те, що ми не зможемо зробити цю масштабну електронну картку, я дав доручення Апарату розглянути можливість введення хоча би сенсорної кнопки", - розповів Голова ВР.

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