Архітектор сказав, скільки часу треба на реконструкцію Українського дому під ОП

За наявності належного фінансування реконструкцію Українського дому під Офіс Президента можна провести протягом 6-9 місяців.

Про це під час презентації концепції Офісу Президента України в Українському домі розповів архітектор Іван Юнаков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо буде нормальне фінансування, то це (реконструкцію - ред.) можливо зробити за 6-9 місяців. Наприклад, новий залізничний вокзал збудували за 8 місяців. Якщо буде поставлене завдання, то це цілком можливо. Все залежить від фінансування і політичної волі", - сказав Юнаков.

За його словами, конкурс на розробку концепції Офісу не проводився, бо автор проєкту "Київпроєкт" передав авторські права до іншого проєктного інституту.

"Ми зараз працюємо над завданням. Конкретно моя робота - підготовка технічного завдання на майбутнє проектування. Тобто, я займаюся планувальною структурою майбутнього Офісу Президента, розробляю кількість департаментів, кількість директоратів, кабінетів, щоб всі люди, які зараз працюють у старій адміністрації, переїхали в новий Офіс Президента", - сказав Юнаков.

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Він розповів, що Офіс має бути просторий, відкритий, всі департаменти, які зараз розкидані на чотирьох поверхах, будуть на одному поверсі.

За словами архітектора, Президент Володимир Зеленський погодив концепцію нового Офісу, "але планувальне рішення змінилося і показувати ми не можемо всі деталі з ряду причин - це стратегічний об'єкт".

Юнаков уточнив, що роботи з реконструкції, виходячи з розцінок по Мінрегіону, коштуватимуть близько 300 млн грн. "Але це все залежить від того яке буде технічне інженерне оснащення", - зауважив архітектор.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс Президента планує переїзд в Український дім на Європейській площі у Києві.

Нині Адміністрація глави держави розміщується у будівлі на вулиці Банковій.

Фото: Архітектурне бюро 33BY