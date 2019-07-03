ПАРЄ нагадує Україні про обов’язок запрошувати спостерігачів Асамблеї на вибори

Україна, як член Ради Європи, зобов'язана запропонувати ПАРЄ спостерігати за президентськими й парламентськими виборами в країні.

Про це йдеться у заяві президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є, яка опублікована на сайті організації.

"Я повинна підкреслити, що Україна, як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу Асамблеї та має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами", - заявила Паск'є.

Вона також висловила жаль у зв'язку з тим, що Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.

Водночас Паск'є висловила готовність покращити відносини між Асамблеєю Ради Європи, парламентом України та українською делегацією ПАРЄ.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.

1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

Також комітет рекомендував Парубію відкликати запрошення до ПАРЄ брати участь у спостереженні за виборами в Україні.

2 липня Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.

Водночас делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка має оцінити хід передвиборчої кампанії в Україні, 2 липня вже прилетіла до Києва.

Фото: flickr.com