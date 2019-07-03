Зеленський запросив Лукашенка на Форум регіонів

Президент України Володимир Зеленський направив запрошення президенту Білорусі Олександру Лукашенку відвідати II Форум регіонів України та Білорусі, який восени відбудеться в Житомирі.

Про це БЕЛТА повідомив посол України в Білорусі Ігор Кизим.

"Підготовка йде планово. У всякому разі, наші лідери про це знають, вони в курсі справи. Були зроблені відповідні кроки щодо формалізації", - сказав Кизим.

Він уточнив, що Президент України Зеленський направив офіційне запрошення Президенту Білорусі Лукашенку взяти участь у цьому заході.

"Я думаю, що запрошення буде прийнято. З самого початку була ідея, що це має відбуватися під патронатом керівників двох держав", - зазначив посол. Він додав, що наприкінці квітня відбулося засідання білорусько-української робочої групи з питань міжрегіонального і транскордонного співробітництва, зараз сторони виходять на підготовку конкретного плану проведення цього великого події.

Читайте також: Лукашенко хоче від РФ справедливої компенсації за брудну нафту

Як повідомлялося, другий Форум регіонів України та Білорусі пройде в Житомирі в 2019 році.

I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі в кінці жовтня 2018 року, в ньому взяли участь президенти Білорусі і України Олександр Лукашенко і Петро Порошенко.