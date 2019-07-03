Зеленський запросив Лукашенка на Форум регіонів

Зеленський запросив Лукашенка на Форум регіонів

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський направив запрошення президенту Білорусі Олександру Лукашенку відвідати II Форум регіонів України та Білорусі, який восени відбудеться в Житомирі.

Про це БЕЛТА повідомив посол України в Білорусі Ігор Кизим.

"Підготовка йде планово. У всякому разі, наші лідери про це знають, вони в курсі справи. Були зроблені відповідні кроки щодо формалізації", - сказав Кизим.

Він уточнив, що Президент України Зеленський направив офіційне запрошення Президенту Білорусі Лукашенку взяти участь у цьому заході.

"Я думаю, що запрошення буде прийнято. З самого початку була ідея, що це має відбуватися під патронатом керівників двох держав", - зазначив посол. Він додав, що наприкінці квітня відбулося засідання білорусько-української робочої групи з питань міжрегіонального і транскордонного співробітництва, зараз сторони виходять на підготовку конкретного плану проведення цього великого події.

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Як повідомлялося, другий Форум регіонів України та Білорусі пройде в Житомирі в 2019 році.

I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі в кінці жовтня 2018 року, в ньому взяли участь президенти Білорусі і України Олександр Лукашенко і Петро Порошенко.

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