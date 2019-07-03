Парубій відповів опоблоківцю, що буде із законами про мову та декомунізацію

Закони про декомунізацію, забезпечення функціонування української мови як державної і щодо діяльності церков не будуть скасовані за жодних умов.

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Андрій Парубій у відповідь на заяву народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Долженкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Маю вас розчарувати: не буде скасований ні закон про мову, ні декомунізація, ні українська церква. І вам не вдасться цього зробити будь-яким способом», - зауважив спікер.

Перед цим Долженков заявив, що влада нібито не зробила нічого задля поліпшення добробуту людей, а натомість запропонувала закони щодо примусової українізації і втручання у церковні справи.

«Опозиційний блок» наполягає на тому, щоб скасувати ці ганебні закони про декомунізацію, про примусову українізацію, а також ті закони, які передбачають втручання держави у релігійні справи», - сказав Долженков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України" ухвалений 10 грудня 2018 року.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» ухвалений 25 квітня 2019 року. Він набуде чинності 16 липня - за винятком окремих норм.