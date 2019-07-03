Канада готова посилити антиросійські санкції - Трюдо

Канада готова розглянути розширення санкцій проти Росії через порушення нею міжнародного законодавства та вторгнення до України.

Про це після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На наше переконання, дуже важливо, аби Росія дійсно продемонструвала позитивні дії. Ми й надалі твердто стоятимемо із Україною, у тому числі накладаючи санкції на російських посадовців. Ми завжди робитимемо це, оскільки є друзями України”, - сказав Трюдо.

Він також розкритикував рішення Ради Європи повернути Росії повноправне членство в організації. “Ми були розчаровані поверненням Росії до Ради Європи, усупереч тому, що захоплені в Азові українські моряки не були повернуті”, - наголосив прем’єр-міністр Канади.

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Водночас Трюдо додав, що погоджує антиросійську санкційну політику із міжнародними партнерами. “Ми маємо чи не найдовший перелік санкцій проти Росії серед усіх країн світу, однак робимо це паралельно із нашими міжнародними союзниками й партнерами, оскільки дуже занепокоєні через дії російського флоту проти України”, - підсумував глава уряду.