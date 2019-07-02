Україна і Канада планують розширити угоду про вільну торгівлю

Україна й Канада планують розширити дію Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Торонто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Важливе місце в україно-канадських відносинах займає торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво і ми хотіли б його посилити. Тому наші сторони працюватимуть над розширенням дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій”, - сказав Зеленський.

За його словами, зокрема, після розширення дії угоди українські ІТшники та підприємці з різних галузей отримають можливість “краще співпрацювати” з Канадою, не виїжджаючи з України.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 1-3 липня перебуває з робочим візитом у Канаді, місті Торонто.