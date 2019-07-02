Сироїд закликала депутатів не кнопкодавити під час розгляду Виборчого кодексу

Заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд закликала народних депутатів не кнопкодавити під час розгляду поправок до проєкт Виборчого кодексу.

Під час вечірнього засідання, коли Рада проголосувала 2292 поправку, Сироїд виявила, що за відсутності народного депутата Григорія Шверка (БПП) за допомогою його карти було проголосовано 686 разів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Знову сталася велика сумна подія: виявляється, що в цьому залі ще є люди, які кпопкодавлять за своїх колег. Слухайте та не ганьбіться, я вас благаю, тобто, тут же ж видно, тут можна порахувати поіменно: є колега, якого в залі немає, а його картка проголосувала 686 разів. Тому прошу не паскудьте своїх колег!" - звернулася віцеспікер до присутніх у залі народних депутатів.

Зазначимо, що 2292 поправку проголосувало два депутати. Загалом у залі на момент її розгляду були присутніми 24 парламентарії.

Як повідомляв Укрінформ, депутати розглянули вже 2300 поправок до проєкту Виборчого кодексу (3112-1), що становить понад 50% з усіх 4568.

На момент закриття у залі засідань Верховної Ради залишалося близько трьох десятків депутатів.

Проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні.