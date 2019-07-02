Спостерігачі ПАРЄ прилетіли до України – Ар’єв

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка має оцінити хід передвиборчої кампанії в Україні, 2 липня прилетіла до України.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив голова постійної делегації України в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв.

"Так, вони вже прилетіли. Очікується, що сьогодні Голова Верховної Ради підпише лист про відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори в Україні для делегації ПАРЄ. Поки ж це запрошення в силі, і вони прилетіли, бо лише вчора було відповідне рішення Комітету у закордонних справах з відповідною рекомендацією Голові ВР. Але я думаю, що сьогодні він цей лист підпише", - зазначив Ар’єв.

За попередньою інформацією, делегація ПАРЄ має провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом України, представниками Міністерства закордонних справ, а також з головою Центральної виборчої комісії.

За словами Ар’єва, поки що у спостерігачів Асамблеї немає підстав скасовувати відповідні зустрічі, оскільки поки не підписаний лист про відкликання запрошення для них Головою Верховної Ради.

Разом з тим, українська делегація в ПАРЄ не зустрічатиметься з представниками Асамблеї.

"Я скасував цю зустріч, оскільки не бачу в ній сенсу після того, що сталося в ПАРЄ. Хоча там були й ті, хто не голосував за ці рішення, але тут уже питання не особистого, а професійного ставлення", - уточнив Ар’єв.

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Як повідомляв Укрінформ, упродовж 2-3 липня в Україні перебуватиме делегація ПАРЄ з метою оцінки ходу кампанії перед парламентськими виборами 21 липня.

25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання. Разом із делегацією України представники Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії заявили, що їдуть додому за консультаціями.

27 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічей з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном порушував питання щодо неприпустимості повернення Росії до ПАРЄ, але "рішення про це було прийнято давно".

1 липня комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеційської комісії.

2 липня Представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи приєднались до заяви України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії.