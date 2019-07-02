Порошенко про заяву Богдана: Торгівля мовою не зупинить Росію

Повзучий проросійський реванш стає дедалі очевиднішим, при цьому торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів і не зупинить Росію.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Події розгортаються так, що повзучий проросійський реванш стає дедалі очевиднішим. Пролунала пропозиція надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, і навіть не по Крим", - зазначив він.

За словами Порошенка, головна мета реваншу – зупинити рух України до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути у сферу впливу Росії всю країну - від Донбасу до Галичини.

"Росія розуміє, що вступ України до цих двох союзів – це стовідсоткова гарантія миру, безпеки українців і незалежності країни. І ми це розуміємо", - додав Порошенко.

Саме тому, за його словами, партія "Європейська солідарність" розробила фундаментальний документ - Євроатлантичну хартію. "Це і як клятва, і як присяга, і як план узгоджених дій різних політичних сил з метою прискорити вступ України до НАТО. Там - чіткі зобов’язання, які вже нікому не дозволять вильнути хвостом у разі зміни політичної кон’юнктури. Ми розраховуємо, що до Хартії приєднаються інші політичні сили. Лише спільними зусиллями ми досягнемо великої мети – миру й безпеки через членство в НАТО, добробуту – через вступ до ЄС", - наголосив п'ятий президент.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня голова Офісу Президента України Андрій Богдан в інтерв'ю ЗМІ заявив, що пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі, однак виступає проти запровадження другої державної мови.