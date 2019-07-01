Богдан сказав, коли можна ввести голосування за голів ОДА

Призначені Президентом Володимиром Зеленським керівники обласних державних адміністрацій відібрані HR-спеціалістами, а голосування щодо них немає можливості провести через парламентські вибори.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю РБК-Україна.

“Всі губернатори відібрані ейчарами. Оскільки йдуть вибори, немає можливості проводити якісь голосування”, - сказав Богдан.

Водночас керівник ОП нагадав, що була ідея провести референдум щодо обрання губернаторів, але від неї відмовилися.

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“У нас вибори Верховної Ради, добровільно проголосуйте ще за чотири-п’ять кандидатур, кого ви хочете бачити губернатором. Було б класно, але не встигаємо. Є варіант через рік це поєднати з місцевими виборами”, - розповів Богдан.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

фото: president.gov.ua