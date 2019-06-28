Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні - Білий дім

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Японії обговорили, зокрема, ситуацію в Україні.

Про це повідомляє твітер Білого дому.

“Президент Дональд Трамп щойно завершив свою зустріч з президентом Путіним. Вони обидва погодилися з тим, що поліпшення відносин відповідає взаємним інтересам кожної країни та інтересам усього світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні", - йдеться в повідомленні.

Як інформував Укрінформ, сьогодні в японському місті Осака розпочався саміт G20, на якому вперше після завершення «російського розслідування» спецпрокурора Роберта Мюллера зустрілися президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп.