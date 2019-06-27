Богдан не виключає, що може стати прем’єром

Богдан не виключає, що може стати прем’єром

Укрінформ
Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що поки не збирається обіймати посаду прем’єр-міністра, але не виключив цього.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу “1+1”.

“Поки ні, але ноубоді ноуз (ніхто не знає — ред.)”, - відповів Богдан на запитання, чи можуть побачити його в перспективі у кріслі прем'єр-міністра.

Він також прокоментував ситуацію з відповідністю свого перебування на посаді закону про очищення влади (люстрацію). Так, за його словами, посада глави Адміністрації президента (нині — Офіс президента) не є тією посадою, яка підпадає під люстрацію.

“І якщо буде доведено зворотне, то я у будь-який момент можу звільнитися. Повірте, це не важко мені зробити”, - запевнив керівник ОП.

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Крім того, Богдан зазначив, що заробітна плата його “в районі 24 тисяч гривень”, але додав, що ще не отримував її.

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