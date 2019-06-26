Команда Зеленського прокоментувала указ про Офіс Президента

Про це повідомляє команда Зеленського у Facebook.

“Оновлення системи почали з себе — Адміністрацію президента Володимир реорганізував у Офіс Президента. Керівником офісу став Андрій Богдан. Тепер чекаємо на переїзд”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Офіс Президента України та перевів керівний склад Адміністрації Президента на посади в Офісі Президента.