Команда Зеленського прокоментувала указ про Офіс Президента
Укрінформ
У команді глави держави Володимира Зеленського стверджують, що реорганізація Адміністрації Президента в Офіс Президента та подальший переїзд є оновленням системи.
У команді Зеленського стверджують, що реорганізація АП в Офіс Президента є оновленням системи
Реорганізація АП в Офіс Президента є оновленням - команда Зеленського
Про це повідомляє команда Зеленського у Facebook.
“Оновлення системи почали з себе — Адміністрацію президента Володимир реорганізував у Офіс Президента. Керівником офісу став Андрій Богдан. Тепер чекаємо на переїзд”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Офіс Президента України та перевів керівний склад Адміністрації Президента на посади в Офісі Президента.