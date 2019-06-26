Кабмін погодив вісім кандидатів на посади голів ОДА

Уряд погодив 8 кандидатур на посади голів обласних державних адміністрацій, які будуть внесені на розгляд Президенту Володимиру Зеленському.

Про це сказав представник Президента у Кабміні Андрій Герус в коментарі журналістам після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі подання були підтримані, не одноголосно. Деякі сьогоднішні кандидати у депутати та одночасно міністри голосували проти всіх подань, безвідносно до того, хто це є", - сказав Герус.

За його словами, на наступне засідання уряду Офіс глави держави внесе ще ряд кандидатур на посади очільників облдержадміністрацій. "На наступний Кабмін також будуть подані кандидатури. Треба досить динамічно рухатися для того, щоб були призначені керівники ОДА", - зазначив представник Президента.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше у середу віцепремєр-міністр Павло Розенко інформував, що на розгляд уряду внесено 8 кандидатур на посади голів обласних державних адміністрацій.

В оприлюдненому ним списку було 8 прізвищ. Так, на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації пропонувалося призначити Павла Кириленка; на посаду голови Луганської ОДА - Віталія Комарницького; на посаду голови Закарпатської ОДА - Ігоря Бондаренка; на посаду голови Львівської ОДА - Маркіяна Мальського; на посаду голови Київської ОДА - Михайла Бно-Айріяна.

Крім того, Андрія Андрейчикова пропонувалося призначити головою Одеської ОДА; Юрія Гусєва - головою Херсонської та Ігоря Шевченка - головою Черкаської обласної державної адміністрації.

У свою чергу в Офісі Президентаоприлюднили біографії кандидатів на посади голів 8 ОДА.

Так, за їхніми даними, 35-річний Михайло Бно-Айріян (Київська область) - фахівець з міжнародних відносин, економіст-міжнародник, перекладач з арабської мови. Працював заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго», директором департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Також обіймав посаду відповідального секретаря Ради експортерів при МЗС України.

33-річний Павло Кириленко (Донецька область) - підполковник юстиції, військовий прокурор Ужгородського гарнізону Західного регіону (з вересня 2017 року). У 2008-му закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Працював у прокуратурах Донецької області, АР Крим та Генпрокуратурі.

54-річний Ігор Бондаренко (Закарпатська обл.) починав кар’єру військовослужбовцем, після звільнення внаслідок скорочення ЗСУ на початку 1990-х став приватним підприємцем, на початку 2000-х почав державну службу, де пройшов шлях від заступника глави райдержадміністрації до директора Адміністративного департаменту Міністерства юстиції України.

39-річний Юрій Гусєв (Херсонська область) - консультант і радник фінансових організацій (IFC, EBRD, ПриватБанк). У 2014-2016 рр. працював у Міністерстві оборони на посадах керівника департаменту економічної активності, заступника міністра оборони та голови Ради реформ Міноборони.

46-річний Ігор Шевченко (Черкаська область) закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство». Тривалий час працював приватним підприємцем у сфері вантажних перевезень.

55-річний Віталій Комарницький (Луганська область) - доктор юридичних наук, професор, доцент, ректор Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Дідоренка. Раніше працював у цьому ж закладі на посадах начальника центру післядипломної освіти, проректора з економічних питань та ресурсного забезпечення тощо.

41-річний Андрій Андрейчиков (Одеська область) - директор ТзОВ «Балкер» (м. Одеса). Закінчив Одеський державний університет, юрист. Починав трудову діяльність слюсарем, після здобуття вищої освіти працював начальником юридичного відділу та директором кількох приватних підприємств.

34-річний Маркіян Мальський (Львівська область) - керівник Західноукраїнського відділення об’єднання «Арцінгер». Докторант Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. Має освіту економіста-міжнародника та юриста. Починав кар’єру помічником адвоката, був юристом на кількох приватних підприємствах, асистентом кафедри теорії та філософії права Національного університету «Львівська політехніка».