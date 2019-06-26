Кириленко влаштував демарш на засіданні Кабміну

Віцепрем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко залишив засідання Кабміну в середу на знак незгоди з розглядом питання щодо кандидатур на посади голів облдержадміністрацій у закритому режимі.

Про це він повідомив у Twitter.

"Вважаю, що розглядати питання погодження кандидатур на посади голів ОДА у закритому режимі є принципово неправильним. Це політичні фігури, тому про їх позицію, як і про питання, що до них можуть виникати, повинна знати вся країна. На знак незгоди змушений залишити засідання уряду", - зазначив Кириленко.

Раніше віцепрем'єр-міністр Павло Розенко повідомив, що уряд на засіданні в середу розглянуте 8 кандидатур від Адміністрації Президента на посади голів обласних державних адміністрацій.

У списку, який оприлюднив Розенко, зазначено 8 прізвищ. Так, на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка; на посаду голови Луганської ОДА - Віталія Комарницького; на посаду голови Закарпатської ОДА - Ігоря Бондаренка; на посаду голови Львівської ОДА - Маркіяна Мальського; на посаду голови Київської ОДА - Михайла Бно-Айріяна.

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Крім того, Андрія Андрейчикова пропонується призначити головою Одеської обласної державної адміністрації; Юрія Гусєва - головою Херсонської обласної державної адміністрації; Ігоря Шевченка - головою Черкаської обласної державної адміністрації.