В Україні зареєстровані 352 партії - найбільше серед країн Європи

В Україні наразі існує 64 політичні партії, реєстрацію яких слід скасувати через недотримання вимоги про участь у парламентських та президентських виборах протягом десяти років.

Про це заявив директор департаменту внутрішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко на презентації в Укрінформі дослідження МПЦД "ТОП-20 активних та ефективних партій України", повідомляє кореспондент агентства.

"В контексті аналізу електоральної активності варто згадати статтю 24 Закону України "Про політичні партії", яка містить вимогу до політичної партії брати участь у виборах на загальнонаціональному рівні - народних депутатів і Президента протягом десяти років. Якщо вони не виконують цю вимогу, це є підставою для Мін'юсту звернутися до суду з поданням про анулювання. На сьогоднішній день ми нарахували 64 партії, реєстрацію яких варто було б скасувати", - сказав Петренко.

Він поінформував, що Україна посідає перше місце в Європі за кількістю зареєстрованих політичних партій - 352.

Для порівняння, Петренко повідомив, що, приміром, у Словаччині зареєстровано 56 партій, Румунії - 124, Російській Федерації - 77, Молдові - 45, Латвії - 73, Литві - 38.

Водночас експерт акцентував, що довіра населення до політичних партій попри їх велику кількість перебуває на дуже низькому рівні. У цьому контексті він навів дані соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного з 21 по 26 березня, згідно з яким 76% українців не довіряють політичним партіям, а близько 60% наших співгромадян вважають, що жодна з партій не захищає їхні інтереси.