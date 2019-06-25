Фірташ багато знає про оборудки Путіна – американський експерт
Так прокоментував останнє рішення Верховного суду Австрії щодо екстрадиції Фірташа до США керівник Центру Байдена з питань дипломатії й міжнародного співробітництва Університету Пенсильванії, колишній радник віцепрезидента США, експомічник глави Пентагону з питань Росії, Балкан та Євразії Майкл Карпентер у Twitter.
Він зауважив, що тепер австрійський міністр юстиції має вирішити, чи буде Фірташ екстрадований до США.
"Якщо хтось і знає зсередини, як працює путінська клептократична система, то це Фірташ", - переконаний Карпентер.
За його словами, саме через це олігарх, пов'язаний із Кремлем, заплатив свого часу заставу в розмірі $172 млн.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Колегія суддів Верховного суду Австрії відхилила клопотання Фірташа щодо перегляду рішення Вищого земельного суду Відня про допустимість його екстрадиції в США. Таким чином, найвища судова інстанція Австрії, фактично, схвалила можливість видачі Фірташа американському правосуддю. Однак остаточне рішення про передачу олігарха США має затвердити міністр юстиції Австрії.
Фірташ був заарештований в Австрії в березні 2014 року на підставі запиту Міністерства юстиції США. Олігарха звинувачують у даванні хабаря індійським посадовцям з метою отримання дозволу на видобуток титанової сировини в Індії, щоби потім продавати її у США. Під час попередніх слухань в Австрії Фірташ був звільнений під заставу в розмірі $172 млн та перебуває під домашнім арештом.