Фірташ багато знає про оборудки Путіна – американський експерт

Він зауважив, що тепер австрійський міністр юстиції має вирішити, чи буде Фірташ екстрадований до США.

"Якщо хтось і знає зсередини, як працює путінська клептократична система, то це Фірташ", - переконаний Карпентер.

За його словами, саме через це олігарх, пов'язаний із Кремлем, заплатив свого часу заставу в розмірі $172 млн.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Колегія суддів Верховного суду Австрії відхилила клопотання Фірташа щодо перегляду рішення Вищого земельного суду Відня про допустимість його екстрадиції в США. Таким чином, найвища судова інстанція Австрії, фактично, схвалила можливість видачі Фірташа американському правосуддю. Однак остаточне рішення про передачу олігарха США має затвердити міністр юстиції Австрії.

Фірташ був заарештований в Австрії в березні 2014 року на підставі запиту Міністерства юстиції США. Олігарха звинувачують у даванні хабаря індійським посадовцям з метою отримання дозволу на видобуток титанової сировини в Індії, щоби потім продавати її у США. Під час попередніх слухань в Австрії Фірташ був звільнений під заставу в розмірі $172 млн та перебуває під домашнім арештом.