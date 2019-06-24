Зеленський звільнив голів іще трьох ОДА
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Так, указом №425/2019 звільнено Ігоря Гундича з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації.
Указом №426/2019 звільнено Олексія Муляренка з посади голови Рівненської ОДА, а указом №427/2019 Олександра Вельбівця — з посади голови Черкаської ОДА.
Усіх посадовців звільнено “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”.
Водночас указом №430/2019 Президент тимчасово поклав виконання обов’язків голови Черкаської облдержадміністрації на Тараса Висоцького, указом №429/2019 - обов’язки голови Рівненської ОДА покладено на Ігоря Тимошенка, а указом №428/2019 обов’язки голови Житомирської ОДА на Ярослава Лагуту.
Як повідомлялося, 19 червня Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд укотре подає на звільнення ряд голів обласних державних адміністрацій.
11 червня Президент Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій.