Януковича викликають повісткою в Оболонський райсуд Києва
Скрін
Укрінформ
Київський апеляційний суд викликає президента-втікача Віктора Януковича на засідання о 11:00 15 липня.
Повістку оприлюднив "Урядовий кур'єр".
Суд планує розглянути скаргу захисників Януковича на вирок Оболонського райсуду Києва, яким президент-втікач засуджений до 13 років за державну зраду.
Також у документі нагадується, що в разі неявки без поважних причин до Януковича може бути застосований штраф (від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати), примусовий привід, а у випадку ухилення від явки більш як два рази є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Суд також нагадує Януковичу про необхідність взяти з собою паспорт.
Як повідомлялося, в січні суд Києва визнав екс-президента України Віктора Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі.