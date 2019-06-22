Януковича викликають повісткою в Оболонський райсуд Києва

Суд планує розглянути скаргу захисників Януковича на вирок Оболонського райсуду Києва, яким президент-втікач засуджений до 13 років за державну зраду.

Читайте також: Суд переніс розгляд апеляцій на вирок Януковичу на місяць

Також у документі нагадується, що в разі неявки без поважних причин до Януковича може бути застосований штраф (від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати), примусовий привід, а у випадку ухилення від явки більш як два рази є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суд також нагадує Януковичу про необхідність взяти з собою паспорт.

Як повідомлялося, в січні суд Києва визнав екс-президента України Віктора Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі.