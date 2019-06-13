Суд переніс розгляд апеляцій на вирок Януковичу на місяць

Суд переніс розгляд апеляцій на вирок Януковичу на місяць

Укрінформ
Київський апеляційний суд відклав на 15 липня розгляд апеляцій на вирок Оболонського райсуду у справі щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича.

Таке рішення оголосив головуючий суддя Юрій Трясун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Судове засідання відкладено на 15 липня на 11:00", - зазначив Трясун.

Він уточнив, що треба призначити запасного суддю, який буде замінювати одного із суддів колегії у цій справі у разі необхідності, але не буде суддею у складі колегії. За словами Трясуна, цього запасного суддю визначать через авторозподіл.

Він також зазначив, що після 15 липня наступна дата засідання, узгоджена у цій справі із сторонами, - 22 липня на 11:00.

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Як повідомлялося, в січні Оболонський райсуд Києва визнав екс-президента України Віктора Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі.

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