Суд переніс розгляд апеляцій на вирок Януковичу на місяць

Київський апеляційний суд відклав на 15 липня розгляд апеляцій на вирок Оболонського райсуду у справі щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича.

Таке рішення оголосив головуючий суддя Юрій Трясун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Судове засідання відкладено на 15 липня на 11:00", - зазначив Трясун.

Він уточнив, що треба призначити запасного суддю, який буде замінювати одного із суддів колегії у цій справі у разі необхідності, але не буде суддею у складі колегії. За словами Трясуна, цього запасного суддю визначать через авторозподіл.

Він також зазначив, що після 15 липня наступна дата засідання, узгоджена у цій справі із сторонами, - 22 липня на 11:00.

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Як повідомлялося, в січні Оболонський райсуд Києва визнав екс-президента України Віктора Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі.