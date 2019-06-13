Суд розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу

Київський апеляційний суд розпочав розгляд скарг захисників екс-президента Віктора Януковича на вирок Оболонського райсуду Києва, згідно з яким він був засуджений на 13 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні адвокати Януковича у цій справі Віталій Сердюк, Андріана Фозекош, Богдан Біленко, Олександр Горошинський, Ігор Федоренко, Олександр Байдик, Юрій Рябовол та прокурор ГПУ Руслан Кравченко.

Апеляційні скарги на вирок Януковичу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля та Оксани Павленко.

Головуючий суддя невдовзі після початку засідання оголосив, що суду необхідно визначити запасного суддю для розгляду цієї справи, і суд видалився до нарадчої кімнати.

Як повідомлялося, в січні суд Києва визнав екс-президента України Віктора Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі.