Суд розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу

Суд розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу

Укрінформ
Київський апеляційний суд розпочав розгляд скарг захисників екс-президента Віктора Януковича на вирок Оболонського райсуду Києва, згідно з яким він був засуджений на 13 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні адвокати Януковича у цій справі Віталій Сердюк, Андріана Фозекош, Богдан Біленко, Олександр Горошинський, Ігор Федоренко, Олександр Байдик, Юрій Рябовол та прокурор ГПУ Руслан Кравченко.

Апеляційні скарги на вирок Януковичу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля та Оксани Павленко.

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Головуючий суддя невдовзі після початку засідання оголосив, що суду необхідно визначити запасного суддю для розгляду цієї справи, і суд видалився до нарадчої кімнати.

Як повідомлялося, в січні суд Києва визнав екс-президента України Віктора Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі.

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