В АП назвали наклепом заяви про нібито тиск на суддів

"Закиди з боку представників частини суддівського корпусу, які пов’язані зі старою владною системою, щодо конфлікту із заступником Глави Адміністрації Президента Русланом Рябошапкою є наочним свідченням намагань самозбереження у судовій системі України осіб, які звикли мати вплив на українське правосуддя у власних або владних інтересах. У такий спосіб вони намагаються й надалі зберегти контроль над судовою системою", - йдеться у повідомленні.

В АП підкреслюють, що ці "наклепницькі закиди" з’явилися невдовзі після того, як Рябошапка оголосив про докорінну ревізію результатів "так званої судової реформи Петра Порошенка".

"Наголошуємо, що справжнє оновлення судової системи України, яке розпочнеться найближчим часом, і надалі ґрунтуватиметься на принципі створення в Україні незалежного суду, який буде не прислужником влади, а слугою справедливості", - зазначили в АП.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Ради суддів України Олег Ткачук закликав Президента, генерального прокурора та директора Держбюро розслідувань вжити заходів щодо унеможливлення тиску посадових осіб офісу глави держави на суддів та судову владу.

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За його словами, на 21 червня в Раді суддів України було заплановано чергове засідання для вирішення питання про скликання позачергового з’їзду суддів з метою обрання суддів Конституційного Суду та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Ткачук стверджував, що до нього напередодні, вночі та зранку почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з Адміністрації Президента України головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів.