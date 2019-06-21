Голова Ради суддів заявляє про тиск з боку посадовців офісу Президента

Голова Ради суддів України закликав Президента, генерального прокурора та директора Держбюро розслідувань вжити заходів щодо унеможливлення тиску посадових осіб офісу глави держави на суддів та судову владу.

Відповідну заяву Ткачука опубліковано на сторінці РСУ в Facebook.

“Вважаю своїм громадянським і суддівським обов’язком звернутися до Президента України, генерального прокурора та директора Державного бюро розслідувань із вимогою вжиття термінових, невідкладних заходів з метою припинення та запобігання тиску посадових осіб офісу Президента України на суддів та судову владу, а також притягнення винних осіб до відповідальності”, - заявив Ткачук.

За його словами, на 21 червня в Раді суддів України було заплановано чергове засідання для вирішення питання про скликання позачергового з’їзду суддів з метою обрання суддів Конституційного Суду та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

“Напередодні, сьогодні вночі та зранку до мене почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з Адміністрації Президента України головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів”, - стверджує Ткачук.

На його переконання, ця ситуація жодним чином не узгоджується із засадами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади та може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра у соціальних, політичних, економічних спорах.

“Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією і Законами України, було продемонстровано 19 червня 2019 року під час зустрічі заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів України Вадима Бутенка. Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі”, - наголосив голова РСУ.

Читайте також: Суд визнав незаконним звільнення Аласанії

Він зазначає, що цей захід, висвітлений на офіційних інформаційних ресурсах, підтверджує "подальші кроки, спрямовані на дестабілізацію роботи вищого органу суддівського самоврядування, та намагання окремих посадових осіб підпорядкувати собі судову владу”.

Укрінформ намагається отримати коментар у правоохоронців та Адміністрації Президента щодо цієї ситуації.