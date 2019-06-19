Кабмін погодив звільнення голів Рівненської, Черкаської та Житомирської ОДА - джерело
Укрінформ
Кабмін схвалив проєкт розпоряджень президента про звільнення трьох голів ОДА: Рівненської - Олексія Муляренка, Черкаської - Олексія Вербівця і Житомирської - Ігоря Гундича.
Про це Укрінформу повідомило джерело в КМУ.
У середу на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на розгляд КМУ вже найдішло п'ять пропозицій глави держави на призначення керівників облдержадміністрацій. На наступному засіданні міністри мають намір розглянути ці кандидатури.