Кабмін погодив звільнення голів Рівненської, Черкаської та Житомирської ОДА - джерело

Кабмін схвалив проєкт розпоряджень президента про звільнення трьох голів ОДА: Рівненської - Олексія Муляренка, Черкаської - Олексія Вербівця і Житомирської - Ігоря Гундича.

Про це Укрінформу повідомило джерело в КМУ.

У середу на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на розгляд КМУ вже найдішло п'ять пропозицій глави держави на призначення керівників облдержадміністрацій. На наступному засіданні міністри мають намір розглянути ці кандидатури.