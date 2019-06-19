Кабмін погодив звільнення голів Рівненської, Черкаської та Житомирської ОДА - джерело

Кабмін погодив звільнення голів Рівненської, Черкаської та Житомирської ОДА - джерело

Укрінформ
Кабмін схвалив проєкт розпоряджень президента про звільнення трьох голів ОДА: Рівненської - Олексія Муляренка, Черкаської - Олексія Вербівця і Житомирської - Ігоря Гундича.

Про це Укрінформу повідомило джерело в КМУ.

Читайте також: Кабмін отримав від Банкової пропозиції щодо призначення п’яти голів ОДА

У середу на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на розгляд КМУ вже найдішло п'ять пропозицій глави держави на призначення керівників облдержадміністрацій. На наступному засіданні міністри мають намір розглянути ці кандидатури.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-