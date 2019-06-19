Кабмін отримав від Банкової пропозиції щодо призначення п’яти голів ОДА

Кабінет міністрів отримав від Адміністрації Президента пропозиції щодо призначення п'ятьох голів облдержадміністрацій.

Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Буквально вчора ми отримали від Адміністрації Президента пропозиції, щоб ми їх розглянули, на 5 голів обласних державних адміністрацій. Ми сьогодні розпочнемо цю роботу, щоб на наступному засіданні уряду розглянути ці кандидатури і по них ухвалити рішення", - сказав Гройсман.

При цьому, Прем'єр-міністр не назвав імен запропонованих кандидатів.

Він додав, що уряд укотре подає на звільнення ряд голів обласних державних адміністрацій.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня Президент Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій.