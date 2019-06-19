ВР вшанувала пам'ять загиблого депутата Тимчука і закрила засідання

"Колеги, щойно надійшла інформація, вона вже повністю є мною перевірена, що у Києві у власній квартирі трагічно загинув наш колега Дмитро Борисович Тимчук. Ми знали його як великого українського патріота, підполковника запасу, координатора групи "Інформаційний спротив", яка з 2014 року дуже багато зробила для висвітлення правди про російську агресію в Україні", - сказав Голова ВР Андрій Парубій.

Від імені Верховної Ради він висловив співчуття сім'ї, близьким і друзям Тимчука.

Народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого колеги.

Після цього спікер на 10 хвилин раніше закрив засідання парламенту.

«Не бачу можливості далі продовжувати розгляд поправок (до Виборчого кодексу - ред.). Ми продовжимо їх розгляд у четвер», - сказав Парубій.

Раніше про те, що народний депутат Дмитро Тимчук вистрелив у себе під час чищення зброї, повідомив його колега Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

У поліції вже підтвердили смерть Тимчука.