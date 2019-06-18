Бухарєв вважає, що Зеленський мав п'ять причин призначити його головою СЗР

Бухарєв вважає, що Зеленський мав п'ять причин призначити його головою СЗР

Укрінформ
Глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв назвав п'ять причин, що лежать в основі його призначення президентом України Володимиром Зеленським на посаду.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Цензор.нет", відповідаючи на питання, чи вважає професійним рішення глави держави призначення «по дружбі».

"Давайте розберемося. По-перше, у мене великий і успішний досвід роботи за кордоном і створення ефективного агентурного апарату, у мене налагоджені контакти із західними спецслужбами. По-друге, я пройшов службовими сходами аж до посади першого заступника голови СБУ, вважаю себе професіоналом, який може пред'явити результати роботи», - заявив Бухарєв.

Серед своїх досягнень глава СЗР також назвав управлінський досвід під час війни з Росією, готовність брати відповідальність за вчинки, гарні зв'язки з кадровим складом СЗР, що допоможе «в найкоротші терміни вникнути в специфіку».

Крім того, Бухарєв вважає, що на посаді головного розвідника країни повинна бути людина, яка користується довірою глави держави.

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«І нарешті, по-п'яте, я вважаю, що на таку посаду верховний головнокомандувач якраз повинен підбирати людей, які користуються довірою, мають контакт - це нормальна практика і для західних спецслужб. Ми бачимо, що неувага до даних розвідки під час війни з РФ не раз призводила керівництво нашої країни до неправильних висновків по ситуації та іноді - до трагічних наслідків, як це було під Слов'янськом, в Іловайську та Дебальцевому", - підкреслив Бухарєв.

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