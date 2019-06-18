Бухарєв вважає, що Зеленський мав п'ять причин призначити його головою СЗР

"Давайте розберемося. По-перше, у мене великий і успішний досвід роботи за кордоном і створення ефективного агентурного апарату, у мене налагоджені контакти із західними спецслужбами. По-друге, я пройшов службовими сходами аж до посади першого заступника голови СБУ, вважаю себе професіоналом, який може пред'явити результати роботи», - заявив Бухарєв.

Серед своїх досягнень глава СЗР також назвав управлінський досвід під час війни з Росією, готовність брати відповідальність за вчинки, гарні зв'язки з кадровим складом СЗР, що допоможе «в найкоротші терміни вникнути в специфіку».

Крім того, Бухарєв вважає, що на посаді головного розвідника країни повинна бути людина, яка користується довірою глави держави.

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«І нарешті, по-п'яте, я вважаю, що на таку посаду верховний головнокомандувач якраз повинен підбирати людей, які користуються довірою, мають контакт - це нормальна практика і для західних спецслужб. Ми бачимо, що неувага до даних розвідки під час війни з РФ не раз призводила керівництво нашої країни до неправильних висновків по ситуації та іноді - до трагічних наслідків, як це було під Слов'янськом, в Іловайську та Дебальцевому", - підкреслив Бухарєв.