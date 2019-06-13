Отруєння Ющенка: Смешко подав до суду позов проти Наливайченка

"У своїй заяві Ігор Смешко просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив в ефірі одного з українських телеканалів, а також зобов’язати відповідача виступити із спростуванням", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що у березні 2019 року Наливайченко заявив в одному з ток-шоу, що Ігор Смешко причетний до отруєння кандидата в президенти.

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"Як доказ неправдивості цієї заяви, юристи Ігоря Смешка наводять у позові листи Генеральної прокуратури та Головного слідчого управління СБУ, в яких говориться, що Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, і підозра у вчиненні того злочину Ігорю Смешку ніколи не пред’являлася", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що у позовній заяві лідер партії "Сила і Честь" як відшкодування моральної шкоди вимагає від Наливайченка символічну грошову компенсацію – сума позову становить 1 гривню.