Глава ОБСЄ вдруге їде до України

Діючий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мирослав Лайчак 13 червня здійснить візит до України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

“Це вже другий в цьому році візит М. Лайчака в Україну. Основним питанням порядку денного зустрічі з Діючим головою ОБСЄ стане обговорення шляхів ефективного залучення ОБСЄ до протидії найбільшому виклику європейській безпеці, який становить триваюча російська агресія проти України”, - йдеться у повідомленні.

При цьому в рамках візиту Лайчака до України глава вітчизняного МЗС Павло Клімкін проведе з ним переговори.

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Після цього Клімкін і Лайчак планують дати спільну прес-конференцію.

Фото: AFP