Глава ОБСЄ вдруге їде до України
Укрінформ
Діючий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мирослав Лайчак 13 червня здійснить візит до України.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
“Це вже другий в цьому році візит М. Лайчака в Україну. Основним питанням порядку денного зустрічі з Діючим головою ОБСЄ стане обговорення шляхів ефективного залучення ОБСЄ до протидії найбільшому виклику європейській безпеці, який становить триваюча російська агресія проти України”, - йдеться у повідомленні.
При цьому в рамках візиту Лайчака до України глава вітчизняного МЗС Павло Клімкін проведе з ним переговори.
Після цього Клімкін і Лайчак планують дати спільну прес-конференцію.
Фото: AFP