“Батьківщина” підтримує звільнення генпрокурора — Тимошенко

Депутатська фракція ВО “Батьківщина” має намір підтримати подання Президента щодо звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

Про це лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook.

“Дуже добре, що Президент нарешті вніс подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка. Наша фракція підтримає це рішення своїми голосами”, - зазначила політик.

Водночас вона підкреслила, що разом із поданням на звільнення обов’язково треба вносити подання на призначення нового генпрокурора.

“Не можна звільняти посадових осіб такого високого рангу, не призначаючи відразу нових. Бо це розбалансує управління країною. Подання нової кандидатури на Генпрокурора також розблокує позитивне голосування з боку фракцій БПП і "Народний фронт”, - сказала Тимошенко.

При цьому вона уточнила, що для голосування за звільнення генпрокурора “треба призупинити розгляд Виборчого кодексу на годину за процедурою ad hoc”.

Як повідомляв Укрінформ, заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу 11 червня заявив, що Президент Володимир Зеленський вніс подання на звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko