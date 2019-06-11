Зеленський вніс подання на звільнення Луценка - АП

Президент Володимир Зеленський вніс подання на звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент вносить подання про звільнення Луценка з посади генерального прокурора", - сказав Рябошапка.

Заступник глави АП уточнив, що відповідне подання вже підписане Президентом.

За його словами, з цього приводу є юридична позиція, яка полягає в тому, що незважаючи на внесені зміни до закону про прокуратуру щодо того, що генпрокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми цього закону говорять про те, що "прокурором Генеральної прокуратури може бути лише людина, яка має юридичну освіту".

Рябошапка також додав, що оскільки прокурори здійснюють процесуальні функції, то вони повинні мати юридичну освіту та відповідний досвід у сфері права.

"У Луценка такого досвіду немає", - зауважив Рябошапка.

Як відомо, минулого тижня представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив у телеефірі, що Президент Володимир Зеленський повторно направить до парламенту подання на звільнення міністра оборони Степана Полторака, глави МЗС Павла Клімкіна та голови СБУ Василя Грицака, додавши при цьому подання про звільнення генпрокурора Юрія Луценка.