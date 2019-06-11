В АП пояснили, навіщо Баканову звання лейтенанта

Присвоєння звання лейтенанта першому заступнику голови СБУ Івану Баканову не дає жодних кар'єрних преференцій, воно потрібне для доступу до секретної інформації.

Про це на брифінгу заявила речниця Президента Юлія Мендель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звання лейтенанта, насправді, не дає ніяких кар'єрних преференцій, воно потрібно для того, щоб людина, яка була в правоохоронних органах, мала доступ до важливої секретної інформації... Тобто, це не високе звання, і воно абсолютно не вплине ні на його (Баканова - ред.) доходи, ні на його кар'єрне зростання. Це те, що він повинен мати, для того щоб мати доступ до потрібної інформації”, - сказала Мендель.

Водночас, заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка зауважив, що в багатьох спецслужбах успішними керівниками є саме цивільні.

“І можливо, тут цей експеримент буде для нас вдалим, коли людина не з системи, людина, яка не зашорена цими догматичними уявленнями про те, як повинна функціонувати спецслужба, буде здатна зробити нарешті реформу спеціальної служби”, - сказав він.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Баканов отримав звання лейтенанта, хоча не проходив службу в армії та не перебував на військовому обліку.

Водночас, у відповіді СБУ на запит ЗМІйшлося, що військове звання лейтенанта присвоєно Баканову наказом голови Служби безпеки України одночасно з його прийняттям на військову службу у Службу безпеки України за контрактом осіб офіцерського складу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 22 травня призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Оскільки голова СБУ Василь Грицак, який 20 травня написав заяву про відставку, перебуває у відпустці, його обов'язки виконує Баканов.