Велика палата Конституційного Суду у формі усного слухання розпочала розгляд подання народних депутатів щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради. Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на початку засідання голова Конституційного Суду Наталя Шаптала оголосила про прибуття на засідання Президента Володимира Зеленського. У КС також присутні представник президента у КС Федір Веніславський і автори конституційного подання народні депутати від фракції "Народний фронт".

Висвітлює захід безпрецедентна кількість журналістів. За свідченнями прес-служби суду, на засідання зареєструвалися близько сотні представників ЗМІ.

Засідання КСУ щодо конституційності розпуску Ради / Фото: Тарасов Володимир, Укрінформ

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Як відомо, Президент Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск парламенту. 21 травня він підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту та призначення виборів на 21 липня. 23 травня указ набув чинності після опублікування в "Урядовому кур’єрі".

24 травня народні депутати від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання із 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР. Вони попросили розглянути це подання упродовж місяця.